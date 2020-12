Maltempo a Lampedusa, raffiche di vento fino a 41 nodi: le onde minacciano il porto

Il maltempo colpisce Lampedusa e le forti raffiche di vento mettono a rischio le imbarcazioni ancorate sul molo dell'isola, su cui si abbattono le onde del mare in tempesta.

"Un forte vento di libeccio, con raffiche che arrivano fino a 41 nodi, sta investendo Lampedusa: servono interventi urgenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture dell'isola ed in particolare del porto, per evitare il rischio di affondamento delle imbarcazioni e dei pescherecci", dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito dell'eccezionale ondata di maltempo che sta interessando l'isola.

