Emergenza a Lampedusa, arriva il pattugliatore della guardia di finanza per trasferire i migranti

Un pattugliatore della guardia di finanza è stato mandato a Lampedusa, come si vede in questo video, per caricare a bordo 170 migranti presenti ed entro oggi altre 280 persone dovrebbero lasciare l'isola.

Complessivamente, dunque, l'hotspot dovrebbe alleggerirsi di almeno 400 unità su oltre mille che lo occupano.

Un modo per limitare un'emergenza che sta mettendo a dura prova Lampedusa.

Collocare i migranti è ormai un impegno quotidiano delle prefetture. Si cercano posti disponibili ovunque (gli extracomunitari giunti a Pozzallo andranno al Cara di Bari) e luoghi che consentano un periodo di quarantena come prevedono le norme anti-Covid.

