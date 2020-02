Rapinato e picchiato a Licata, due arresti

Sono entrati in casa di un uomo di nazionalità romena che vive da solo e, dopo averlo picchiato, hanno rubato soldi, oggetti in oro e cellulari. La vittima, con il volto completamente tumefatto e sotto choc, è andato in caserma dai carabinieri a cercare disperatamente aiuto. L'uomo è stato assistito dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale mentre i carabinieri hanno avviato le indagini.

I sospetti sono subito finiti sulla comunità romena dei paesi intorno a Licata e i militari, con il supporto dei comandanti di stazione di Naro e Campobello di Licata, sono riusciti a risalire ai possibili aggressori. Si tratta di B.P. 53enne e B.I. 33enne, entrambi braccianti agricoli e pregiudicati, che sono risultati irreperibili e con vari domicili non rintracciabili.

Dopo varie ricerche, sono stati trovati a Naro e Campobello di Licata e condotti in caserma. Il fermo dei due è stato convalidato e per i due si sono aperte le porte del carcere.

© Riproduzione riservata