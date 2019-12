Furto in una tabaccheria a Ribera, un video incastra due ladri palermitani

Una tabaccheria è stata presa d'assalto da due palermitani giunti in autobus fino a Ribera. Il commerciante si è accorto del furto, alle 17, quando ha riaperto il negozio.

I ladri hanno portato via 25 stecche di sigarette e 3.000 euro in contanti ma non avevano fatto i conti con le telecamere a circuito chiuso del negozio.

Ai carabinieri, allertati, è stata segnalata la presenza di due uomini a bordo di un autobus diretto a Palermo. Di lì, il pronto intervento dei colleghi del capoluogo che, all’arrivo dell’autobus, li hanno bloccati e perquisiti.

Dalle tasche dei giubbotti e in un borsone i militari hanno recuperato le 25 stecche di sigarette e i 3000 euro in contanti rubati poco prima.

