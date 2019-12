Caseificio dell'orrore a Raffadali, topi morti vicino ai formaggi: scatta il sequestro

Topi morti e sporcizia vicino ai formaggi destinati alla vendita, prodotti privi di tracciabilità e confezionati senza alcun controllo nè accorgimento sanitario. È stato sequestrato dai carabinieri un ovile adibito ad un caseificio abusivo a Raffadali.

Durante l'operazione i carabinieri hanno trovato anche dei medicinali destinati all’uso veterinario, posseduti dalla struttura abusivamente. Il titolare del caseificio è un 59 enne di Raffadali, il quale è stato arrestato per frode in commercio e contraffazione di sostanze alimentari. Multe per un totale di 65mila euro.

I carabinieri di Raffadali si sono messi sulle tracce del corriere, da cui sono stati sequestrati altri cento chilogrammi di formaggi destinati alla vendita al pubblico.

