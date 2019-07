Pezzi di ferro e legno nel mare di San Leone ad Agrigento: il video-denuncia di Mareamico

Attraverso un video condiviso sulla pagina Facebook, la delegazione di Agrigento Mareamico denuncia la presenza di ferri e pezzi di legno nel mare di San Leone.

"Qui si può rischiare la vita anche per fare un semplice bagno al mare", si legge in un post sui social. "Lungo il viale delle Dune - spiega Mareamico - c'è un tratto di mare pieno zeppo di ferri e legni che dal fondo arrivano quasi fin a pelo d'acqua. Esito dello smontaggio, molto approssimativo, di un chiosco in spiaggia".

Nonostante il divieto di balneazione, questa spiaggia è comunque molto frequentata da sportivi che praticano surf, windsurf e kitesurf.

