La Valle dei Templi è la meta preferita dai turisti cinesi

Agrigento è la meta preferita dai turisti cinesi. Lo sostiene una ricerca condotta dal sito di viaggi Qyer che ha premiato l'Italia come destinazione più popolare con 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze. Nel 2019 le prenotazioni crescono di oltre il 20% ed è anche il Sud a riscuotere grande successo: tra i luoghi scelti i siti Unesco della Valle dei Templi di Agrigento, di Pompei e Amalfi.

"Abbiamo già ottenuto la certificazione Welcome Chinese, anche per questo - dice il direttore della Valle Giuseppe Parello - è in continua crescita l'interesse dei turisti cinesi e abbiamo modo di constatarlo quotidianamente. Abbiamo già realizzato una brochure in lingua cinese e attiveremo presto il sito del Parco in cinese, tra i progetti in cantiere anche una cartellonistica dedicata ai turisti cinesi".

