Il Carnevale di Sciacca si mette in mostra alla Bit

Il Carnevale di Sciacca approda alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Da domani, domenica 9 febbraio, a martedì 11, saranno presenti Antonio Di Marca e Giuseppe Corona di Futuris, insieme a Cosimo Rizzuto di Record Eventi, società che hanno ottenuto l’affidamento pluriennale della gestione della manifestazione.

Presenteranno il Carnevale a una platea internazionale di operatori turistici. Per l’occasione, verranno svelate con un anno di anticipo le date ufficiali della manifestazione del 2026. Una scelta strategica che punta a rafforzare la visibilità del Carnevale di Sciacca nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’affidamento pluriennale dell’organizzazione ha permesso di avviare un percorso di programmazione a lungo termine. Media partner della manifestazione il gruppo Giornale di Sicilia, con Tgs, Rgs e Gds.it.

Sabato 15 febbraio 2025, alle ore 20, in piazza Angelo Scandaliato, «Arriva la Festa» con la presentazione dei gruppi mascherati dei sei carri allegorici in concorso. La cerimonia di apertura sabato 22 febbraio, alle 15,45, in via Allende, nella contrada Perriera. Cinque giorni di sfilate di carri allegorici. Due i palchi della manifestazione e poi l’area kids, il luna park e tanti ospiti di fama nazionale. Le sfilate in due fine settimana: 22 e 23 febbraio e poi 28 febbraio, 1 e 2 marzo. La musica di Dargen D’Amico venerdì 28 febbraio. Ci sarà anche Sasà Salvaggio e per i più piccoli Carolina Benvenga.