Patto di amicizia tra Siculiana e Imola nel nome di Ayrton Senna, campione oltre il tempo

I comuni di Siculiana e Imola hanno siglato un patto di amicizia sottoscritto dai rispettivi sindaci, Giuseppe Zambito e Marco Panieri, che hanno apposto la firma sotto la cupola del santuario del Cristo Nero del paese agrigentino, illuminata, ieri sera, a festa dai fuochi di artificio.

Il fil rouge che unisce la città romagnola al borgo siciliano è Ayrton Senna, l’amatissimo pilota brasiliano di Formula Uno tre volte campione del mondo del quale ricade quest’anno il trentennale della morte.

Il legame tra Ayrton Senna e Siculiana nasce quando gli antenati del campione lasciano la loro terra e intraprendono il viaggio alla volta del Brasile. Lo testimoniano i documenti ritrovati grazie all’intuizione del sindaco Zambito.

Le storie del ritrovamento e della famiglia sono state raccontate dai giornalisti Giacinto Pipitone e Anna Restivo, mentre il progetto del Museo multimediale in realtà aumentata dedicato a Senna è stato presentato dagli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli.

«Da parte delle nostre due Comunità c’è la volontà di far passare alle nuove generazioni, l’uomo Ayrton Senna come esempio di vita, e non soltanto il campione come esempio nello sport - dicono il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito e il sindaco di Imola Marco Panieri - Il progetto del Museo «Ayrton Senna: chiamata alle Origini» a Siculiana nasce dal turismo delle radici e incontrare in questo percorso di ricerca l’amatissimo pilota di Formula 1 è stato un qualcosa di straordinario e inaspettato. Il Museo nasce per questo, per raccontare le origini di Ayrton e riportarlo in qualche modo a casa. A lui unisce Giovanna Magro, la sua bisnonna. La sua è una storia straordinaria, di emigrazione come tante, ma anche di coraggio, di valori e di fede. Tutti elementi che poi ritroviamo nell’essenza di Ayrton e nelle attenzioni che dedicava ai più fragili e che a tutt’oggi lo rendono un idolo per i giovani».