Basket, Agrigento senza pace: benservito a Calvani, torna Pilot

Giro di giostra per la Fortitudo Agrigento che ha sorpreso tutti annunciando un cambio di rotta che sa tanto di déjà vu. Con un breve comunicato sui social, la Moncada ha esonerato coach Marco Calvani per riportare sulla panchina biancazzurra Damiano Pilot (nella foto).

Un ritorno che solleva più di un sopracciglio, considerando che era stato proprio Pilot a lasciare il posto a Calvani non molto tempo fa. La squadra, che naviga in acque agitate con speranze di salvezza quasi nulle, sembra ora puntare su un passato non troppo lontano per costruire il proprio futuro. Ma è davvero questa la mossa giusta? Con soli 12 punti in 28 partite e una penultima posizione in Serie A-2 di basket maschile che grida disperazione, la Moncada sembra correre in cerchio, cambiando volti ma non direzioni e la retrocessione diretta, senza passare dai play-out, è ormai a un passo. A questo punto per i tifosi è lecito chiedersi se il ritorno di Pilot sia una strategia ben ponderata o un semplice ripiegare su ciò che è familiare in tempi di crisi.