Ayrton Senna diventerà cittadino onorario di Siculiana, nascerà anche un museo dedicato al pilota

Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula uno, diventerà cittadino onorario di Siculiana post mortem. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Zambito che ha proposto l’atto in giunta e attende adesso solo il via libera del consiglio comunale.

L'indimenticato pilota brasiliano ha, infatti, origini siculianesi, i trisavoli erano siciliani: Giovanna Magro sposò, circa 60 anni prima della nascita di Ayrton, Luigi Senna. I due, costretti dalle condizioni economiche, lasciarono Siculiana e si conobbero in Sudamerica. Adesso l'amministrazione comunale ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria e dedicargli un museo.

“Ad Ayrton Senna, campione dalle indiscusse origini siculianesi che ha saputo, attraverso lo sport, promuovere i valori di coraggio, determinazione e solidarietà. Universalmente riconosciuto come uomo generoso e attento a gesti di amicizia verso le persone in difficoltà, esempio positivo per le nuove generazioni”, sarà la motivazione ufficiale che accompagnerà l’atto di conferimento della cittadinanza onoraria