Basket, Agrigento si ferma sul più bello: sconfitta a Casale Monferrato

Agrigento si illude fino al 35’ (61-63) poi sparisce di scena. In 3’ Casale mette la freccia, piazza un parziale di 10-0 ed indirizza una partita che sembrava poter finire nelle mani dei siciliani. Arriva così la vittoria casalinga della Novipiù Monferrato nell’anticipo della quarta giornata di andata della Serie A2 Verde di basket.

Gara strana, equilibrata nel primo quarto, con gli ospiti che l’hanno governata a lungo anche nel secondo. Poi, dopo l’intervallo lungo la musica non cambia. La Fortitudo sembra avere più benzina, difende splendidamente tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo periodo (un solo punto subito in 4’) e comanda fino a 5’ dalla fine. Poi la stanchezza comporta la fine della benzina. Coach Pilot raschia il fondo del barile nel finale ma ormai la Novipiù ha già indirizzato l’incontro.

Primo quarto equilibrato e sull’altalena. Agrigento parte bene, Meluzzi al 4’ sigla il 4-10, tanta frenesia e tante corse, spesso a vuoto, per Casale. Pepper va di tripla, Fantoma ribalta (12-11) per i rossoblù poi parziale di 5-0 per gli ospiti che restano avanti al 10’ (15-16). Si ricomincia con la partita che viaggia sul filo dell’equilibrio. Sperduto piazza la bomba del 20-24, Ambrosin fa staccare di nuovo le squadre dopo il pareggio a 25, di Meluzzi la tripla del doppio possesso di vantaggio ospite (29-35). Casale cerca di rientrare ma Traore fissa il 36-41 all’intervallo lungo. Al rientro una tripla di Pepper vale il pareggio a 41 quindi si naviga a vista con vantaggi alternati. Ambrosin e Sperduto mandano avanti Agrigento (53-57), Casale sbaglia troppo e si trova sotto anche al 30’. In avvio di ultimo periodo i rossoblù tornano a far muovere il tabellone con un libero di Kelly, poi i siciliani si mantengono in vantaggio fino a 5’ dalle fine. Sette punti di fila di Kelly, una bomba di Pepper ed il solco scavato (71-63). Pilot ferma tutto, ci parla su ed il finale è tutto agrigentino. Polakovich e Meluzzi accorciano (73-71) ma Kelly e Castellino, dalla lunetta, chiudono i giochi.

Casale-Agrigento 76-74

PARZIALI: 15-16, 36-41, 54-59

CASALE: Kelly 26, Pepper 12, Martinoni 10, Zucca 5, Calzavara 6, Fantoma 12, Castellino 2, Fabi ne, Pianegonda 3, Baj ne, Bertaina ne, Poom. All.: Di Bella

AGRIGENTO: Meluzzi 15, Sperduto 16, Morici 4, Chiarastella 7, Polakovich 7, Cohill 1, Ambrosin 20, Peterson, Traore 2, Caiazza 2. All. Pilot

ARBITRI: Martellosio, Lupelli, Cassina

NOTE: Tiri liberi Casale 18/28 Agrigento 20/30. Usciti per 5 falli: Fantoma, Calzavara, Ambrosin