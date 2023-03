Racalmuto, selezione di fotomodelle per l'autodromo Valle dei Templi: ecco come candidarsi

Fotomodelle in pista. A ricercarle è l’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, per posare davanti a moto e auto da sogno. Le ragazze verrebbero inquadrate con una prestazione occasionale, solo nei giorni in cui si svolgono gli eventi per tutto l’anno in corso, sia per gli appuntamenti competitivi che per quelli espositivi.

Per candidarsi occorre inviare tre fotografie, una in primo piano, una di profilo e una figura intera, corredate da una breve biografia. Il materiale va inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Per altre informazioni, è possibile chiamare ai numeri 0922.949462 oppure 328.7292008.

L’Autodromo Valle dei Templi è un circuito di 2.500 metri. Uno dei punti di riferimento per gli sport dei motori in Sicilia. Con le sue 11 curve (8 a destra e 3 a sinistra) è il luogo ideale per gli sport motoristici di ogni tipo e dove testare la potenza delle auto come Ferrari e Lamborghini. L’impianto vanta un rettilineo di ben 650 metri dove esplorare la piena capacità automobilistica e far risuonare il motore di un bolide.

© Riproduzione riservata