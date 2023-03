Agrigento, addio all'ingegnere Matteo Petralito, patron del Rally dei Templi

Si è spento ieri a Milano, all'età di 69 anni, l'ingegnere Matteo Petralito, ex dirigente tecnico della Regione Siciliana per la quale ha ricoperto nel 2016 la carica di commissario straordinario dello Iacp. Il professionista è anche stato componente dell'Urega e dirigente dell'Aci per diversi anni. Il 69enne, nato ad Agrigento il 17 novembre 1953, era appassionato di auto e moto ed era molto noto nella sua città natale perché è stato l'ideatore e il patron del “Rally dei templi”, nonché punto di riferimento di "Agrigento corse" e della cronoscalata "Monte Kronio di Sciacca.

«Uccio, oggi hai fatto in modo che le lacrime righino il mio volto - scrive l'amico ed ex collega Pietro Arcuri -. Quando ripenso a te mi viene in mente il tuo sorriso e le tue arrabbiature facili per motivi di lavoro. Eri il mio capo alla Regione, ma dopo qualche minuto eravamo più amici di prima. Mi hai insegnato tanto e mi hai lasciato in eredità la tua amicizia».

«Un vuoto improvviso e lacerante che lascia nello sconforto tutto il mondo del motociclismo siciliano e tutti quelli che lo avevano conosciuto in occasione di eventi sportivi - dice il presidente dell'Aci Salvatore Bellanca -. Perdiamo un grande amico ed una figura dall’alto profilo professionale, competente e sportivo, sinonimo di passione ed attaccamento al mondo dell'automobilismo, dotato di grande cordialità, disponibilità e simpatia. Matteo, detto “Uccio” per gli amici, è stato e rimarrà per sempre una figura di riferimento per tutti gli sportivi e non solo. Per la storia dell'automobilismo sportivo agrigentino si tratta di una grave perdita».

I funerali di Matteo Petralito si svolgeranno il 15 marzo alle 16 ad Agrigento, nella parrocchia Pio X del villaggio Peruzzo di Agrigento.

