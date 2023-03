Tennistavolo, il canicattinese Amenta nuovo commissario tecnico della nazionale italiana paralimpica

Il canicattinese Fabio Amenta è il nuovo ct della nazionale italiana paralimpica di tennistavolo. Dopo aver preso parte alle convocazioni per seguire i raduni delle rappresentative siciliane e della nazionale italiana giovanile under 11 e under 13, adesso guiderà il settore paralimpico italiano.

Il primo impegno sarà al torneo internazionale Master Open che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 14 al 17 marzo 2023. Tra una settimana, quindi, sarà chiamato a guidare la squadra italiana in un torneo che si prevede essere di gran livello. Amenta è stato chiamato a dirigere una nazionale che vanta successi mondiali di grande rilievo avendo negli organici atleti campioni del mondo nelle diverse suddivisioni di classi.

Chi è Fabio Amenta

Fabio Amenta insegna tennistavolo giornalmente ai giovani a Canicattini Bagni e presso la Scuola di Tennistavolo della Vigaro Siracusa di cui è direttore responsabile. È anche un atleta e, dopo il Torneo di Lignano Sabbiadoro, si sposterà in Sardegna dove sarà impegnato fino al 21 marzo nelle finali dei Campionati Italiani di Categoria.

© Riproduzione riservata