Agrigento, palasport ancora chiuso: la Pallamano Girgenti rinuncia alla A-2

L'Asd Pallamano Girgenti ha reso noto di voler rinunciare alla partecipazione alla serie A-2 e di proseguire in B in un'altra città che possa ospitare le gare casalinghe. Alla base della clamorosa decisione la mancata apertura del nuovo palazzetto di via Ugo la Malfa ad Agrigento.

Il palazzetto era stato completato in larga parte ma poi è rimasto chiuso inspiegabilmente nonostante gli annunci da parte anche delle precedenti amministrazioni comunali.

"La società non avendo ad oggi la sicurezza da parte dell'amministrazione comunale di poter giocare nel nuovo palazzetto di via Ugo la Malfa ad Agrigento - si legge nell'annuncio pubblicato dal club agrigentino sul profilo social - e quindi non potendo più far fronte alle spese economiche per partecipare dignitosamente al campionato nazionale di A2 comunica a tutti i tifosi e in particolare all'amministrazione comunale che rinuncerà a partecipare al campionato nazionale di serie A2 di pallamano, pur avendo conquistato sul campo la permanenza nello stesso".

© Riproduzione riservata