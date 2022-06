Basket, Agrigento si gioca la promozione in Serie A-2 contro Rieti

La Fortitudo Agrigento si gioca domani sera (22 giugno 2022) alle 20,30 in casa al PalaMoncada la promozione in Serie A-2 contro la Real Sebastiani Rieti nella decisiva gara-5. In città c’è attesa per una partita da dentro o fuori che potrebbe riportare la squadra di coach Michele Catalani in Serie A2 dopo la rinuncia all’iscrizione al campionato di due anni fa per la crisi dovuta alla pandemia.

Per i tifosi agrigentini la finalissima di domani segna la possibilità di una rivincita dopo la sconfitta contro Chiusi in finale un anno fa, ma soprattutto la Fortitudo Agrigento punta a onorare nel migliore dei modi la scomparsa del patron Salvatore Moncada e riportare la società presieduta dal figlio Gabriele in alto. Dopo le prime quattro sfide della serie la situazione fra Agrigento e Rieti è in perfetta parità, due partite vinte a testa in gare molto combattute, con entrambe le squadre che hanno approfittato del fattore campo vincendo davanti ai propri tifosi e cedendo il passo in trasferta.

