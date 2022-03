La Fortitudo Moncada Agrigento crolla con Roseto: sfuma in semifinale il sogno Coppa Italia

Un primo tempo di grande personalità, un secondo dove la fatica a trovare la via del canestro, complice forse la stanchezza e la forza dell’avversario uscita fuori alla distanza, è risultata decisiva. La Fortitudo Moncada Agrigento saluta, in semifinale, la Final Eight di Coppa Italia ma lo fa a testa alta perché la compagine guidata da coach Catalani ha dimostrato, al netto di tutto, di essere squadra quadrata ed in grado di lottare fino alla fine della stagione.

Ottimo l’avvio di contesa per i siciliani avanti sino al 19-8 del 6’ con Cuffaro in grande spolvero spalleggiato da Costi e Grande. Il +10 in chiusura di primo quarto e sopra di 8 nel secondo fanno illudere. Bene anche i primi minuti dopo l’intervallo lungo, almeno fino al nuovo +10 griffato da Morici, 51-41. Un canestro di Zampogna e la carica del pubblico di casa cambiano l’inerzia del confronto: Roseto pareggia sul 51-51 e trova il primo vantaggio della gara con due liberi di Amoroso, 53-55. Nell’ultimo quarto, poi, pur con grande orgoglio e volontà, la Fortitudo deve arrendersi alla scarica di triple di Di Emidio (2) e Zampogna che fanno schizzare gli abruzzesi sino al +10, 65-75 al 37’. Il sigillo lo mette Nikolic a due giri di lancette dalla sirena finale (67-78) ma d’altronde, i 23 punti segnati nel terzo e quarto periodo non potevano far sognare più di tanto Agrigento.

Agrigento 68-Roseto 84

Fortitudo Moncada Agrigento: Nicolas Morici 18 (5/8, 1/4), Alessandro Grande 14 (0/2, 4/8), Cosimo Costi 11 (4/6, 1/4), Mait Peterson 8 (3/5, 0/0), Giuseppe Cuffaro 8 (1/1, 2/3), Albano Chiarastella 5 (0/1, 1/2), Santiago Bruno 2 (1/3, 0/0), Andrea Lo Biondo 2 (1/4, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 29 1 + 28 (Albano Chiarastella 10) - Assist: 8 (Albano Chiarastella 4)

Liofilchem Roseto: Edoardo Di emidio 19 (1/2, 4/6), Aleksa Nikolic 17 (6/11, 1/2), Valerio Amoroso 14 (0/2, 3/7), Alfonso Zampogna 12 (1/2, 3/6), Andrea Pastore 11 (2/4, 1/5), Alberto Serafini 9 (3/5, 1/3), Gianluca Di carmine 2 (1/4, 0/0), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mariani 0 (0/0, 0/0), Antonio Ruggiero 0 (0/0, 0/0), Niccolò Gaeta 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Aleksa Nikolic 9) - Assist: 17 (Valerio Amoroso, Andrea Pastore 4)

Arbitri: Agnese e Berlangieri

Note: parziali: 27-17, 18-20, 10-20, 13-27

