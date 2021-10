Volley, rinviata per maltempo Aragona-Busto Arsizio

Slitta per maltempo il rientro nelle gare casalinghe per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Rinviata infatti la partita originariamente in programma domani alle 19.30 al PalaMoncada di Porto Empedocle contro la Futura Giovani Busto Arsizio, match valido per la quarta giornata di andata del campionato di A2 di pallavolo. I due presidenti, con grande senso di responsabilità, hanno concordato il posticipo della gara che potrebbe disputarsi nel prossimo mese di dicembre. La Lega Pallavolo Serie A Femminile è stata immediatamente avvisata della decisione delle due società e ne ha avallato la richiesta. Il presidente Di Giacomo: "L’incolumità al primo posto" “Le condizioni climatiche in Sicilia sono in forte peggioramento e quando la Società del Busto Arsizio mi ha chiesto di rinviare la partita non ho esitato un solo istante ad accettare la richiesta. Le nostre avversarie - ha detto il presidente del club agrigentino - sarebbero state costrette a sobbarcarsi stamattina un lungo e rischioso viaggio. Giusto così, l’incolumità del nucleo squadra al primo posto. Stiamo già lavorando per trovare una data disponibile per recuperare la partita, probabilmente il prossimo 8 dicembre per la festa dell’Immacolata”. Le ospiti sono una delle formazioni più forti del campionato e vice capolista del girone A con 7 punti. Non è sicuramente un bel momento per la Seap Dalli Cardillo Aragona, reduce da tre sconfitte di fila, l'ultima per 3-0 sul campo del San Giovanni in Marignano.

Cometti e Stival tornano in gruppo

Per quanto riguarda la situaione infurtuni in casa Aragona, coach Stefano Micoli spera di recuperare almeno due delle tre atlete assenti per infortunio nella partita di domenica scorsa. Le due titolari, Cometti e Stival, hanno ripreso a lavorare parzialmente in gruppo, mentre Zech è ancora ferma ai box per un problema al ginocchio. Tutte le altre atlete sono in buone condizioni fisiche.

Coach Micoli carica il gruppo

"Bisogna riacquistare l'entuasiasmo che avevamo visto nel precampionato - ha detto l'allenatore nel corso della conferenza stampa pre match - . Non è mai mancato il grande impegno da parte della squadra, rimane l'aspetto psicologico sul quale dobbiamo lavorare e cioè non abbattersi subito contro un avversario decisamente più forte". Sulla stessa lunghezza d'onda la palleggiatrice Martina Casarotti: "Il nostro allenatore ci chiede di entrare in campo più determinte, grintose e con la cattiveria giusta. Dobbiamo dare il massimo in ogni pallone".

