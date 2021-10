Basket, la Fortitudo Agrigento crolla nell'ultimo parziale a Ruvo di Puglia: 81-77

Esce con l'amaro in bocca dal Palacolombo la Fortitudo Agrigento, sconfitta dal Ruvo di Puglia con il punteggio di 81-77 nel campionato di serie B di basket. Una partita combattuta, equilibrata e portata avanti fino al crollo nel quarto parziale, quando i pugliesi hanno preso il largo e predominato il campo.

Non sono bastate due ottime prestazioni di Morici e Chiarastella, rispettivamente con 21 e 15 punti realizzati, quest'ultimo con 11 rimbalzi e 6 assist, seguiti da Cosimo Costi e Alessandro Grande con 14 punti realizzati. Sempre più minuti sulle gambe per Santiago Bruno, recuperato dall'infortunio.

Molta la delusione nel volto dei ragazzi, in settimana coach Catalani lavorerà per rimettere in moto la squadra in vista del prossimo impegno casalingo, domenica 24 ottobre contro la Virtus Ragusa, già affrontata in amichevole ed in Supercoppa.

