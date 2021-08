Seap Aragona, assegnati i numeri di maglia: confermato il 14 per il capitano Serena Moneta

E’ iniziata ieri pomeriggio, giovedì 19 agosto, la preparazione della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona alla nuova stagione, che segnerà il ritorno della squadra del Presidente Nino Di Giacomo in Serie A2.

Dopo l’ufficializzazione del roster composto da 12 atlete e dello staff tecnico che le guiderà, la Seap Dalli Cardillo Aragona ha assegnato i numeri di maglia che contraddistingueranno le giocatrici biancazzurre.

Confermati il numero 14 per il capitano Serena Moneta, il 13 per Sara Stival, il 18 per Federica Vittorio e il 4 per Fabiola Ruffa. La palleggiatrice Valeria Caracuta non manterrà il numero dello scorso anno ma indosserà il 5. La schiacciatrice montenegrina Danjiela Dzakovic vestirà la maglia numero 12. Al centro, Benedetta Cometti indosserà la numero 9, Alessia Bisegna la maglia numero 1, mentre la numero 11 sarà di Michela Negri. La palleggiatrice Martina Casarotti ha scelto il 7. La schiacciatrice Nadine Zech avrà il numero 3 sulle spalle. Infine la schiacciatrice/opposto Irene Zonta vestirà la maglia numero 8.

Questo l’elenco completo della numerazione:

1 - Alessia Bisegna

3 - Nadine Zech

4 - Fabiola Ruffa

5 - Valeria Caracuta

7 - Martina Casarotti

8 - Irene Zonta

9 - Benedetta Cometti

11 – Michela Negri

12 - Danjiela Dzakovic

13 - Sara Stival

14 - Serena Moneta

18 - Federica Vittorio

