Vacanze finite per la Seap Aragona: riprendono gli allenamenti

Vacanze finite per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Domani pomeriggio, giovedì 19 agosto, alle ore 18, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, vecchie e nuove giocatrici si raduneranno per dare il via alla preparazione atletica in vista del prossimo impegnativo campionato di Serie A2.

La squadra biancazzurra lavorerà con intensità per alcune settimane sia dal punto di vista della condizione fisica e poi in seguito tattica e tecnica. In agenda ci sono oltre un mese e mezzo di preparazione finalizzata all’esordio di campionato che dovrebbe avvenire nel weekend del 9 - 10 ottobre. Inoltre, dalla metà del mese di settembre saranno disputate alcune amichevoli per oliare i meccanismi di squadra. Il gruppo della Seap Dalli Cardillo Aragona è stato rinnovato per sette dodicesimi. Rispetto al roster dello scorso campionato di Serie B1 sono rimaste la palleggiatrice Valeria Caracuta, la schiacciatrice e capitano Serena Moneta, l’opposto Sara Stival e i liberi Federica Vittorio e Fabiola Ruffa.

Sono ben sette le new entry: l’alzatrice Martina Casarotti, le centrali Benedetta Cometti, Alessia Bisegna e Michela Negri, le schiacciatrice Nadine Zech e la montenegrina Danjiela Džaković, e l’opposto/schiacciatrice Irene Zonta. Il nuovo allenatore è l’esperto Stefano Micoli che sarà collaborato dal vice allenatore Danilo Turchi, dall’allenatore e scoutman Damiano Romano e dal preparatore atletico Massimo Catalano, tutti e tre riconfermati dal Presidente Nino Di Giacomo. La nuova Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona è un ottimo mix di esperienza e giovani promesse, ricche di talento e potenzialmente pronte a mettere i bastoni tra le ruote alle big del campionato di A2.

La formazione di coach Micoli è stata inserita nel girone A e sfiderà il Marsala Volley, le romagnole Omag San Giovanni in Marignano (Rimini), Olimpia Teodora Ravenna e Volley Academy Sassuolo (Modena), le lombarde Volley Millenium Brescia e Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Varese), la laziale Assitec Volleyball Sant’Elia (Frosinone), il Volley Hermanea Olbia della Sardegna, l’abruzzese Altino Volley (Chieti) e la marchigiana Helvia Recina Volley Macerata. A breve saranno stilati i calendari della prima fase da 22 giornate, cui seguiranno da un lato i Play Off Promozione e dell’altro la Pool Salvezza.

