Seap Dalli Cardillo Aragona, primi colpi di mercato: ecco le new entry Cometti e Zonta

Primi colpi di mercato per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona per la stagione 2021/2022 in Serie A2. Sono state ingaggiate la centrale Benedetta Cometti e la schiacciatrice/opposto Irene Zonta. Le due atlete vanno ad aggiungersi alle riconfermate Serena Moneta (capitano – schiacciatrice), Valeria Caracuta (palleggiatrice), Sara Stival (opposto), Federica Vittorio (libero), Fabiola Ruffa (libero).

Benedetta Cometti, ex Cbl Costa Volpino (BG) di Serie B1, è reduce da una stagione sensazionale dal punto di vista tecnico ed è stata la migliore realizzatrice del campionato, nonostante ricopra il ruolo di centrale. L’atleta classe 2000, originaria di Bergamo, è alta 180 centimetri e nonostante la giovane età ha già un curriculum di tutto rispetto in ambito pallavolistico. Queste le sue prime parole: “Sono molto contenta di aver scelto la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona per continuare il mio percorso e ringrazio il presidente Nino Di Giacomo per la fiducia data. Da questa stagione mi aspetto tanto, personalmente ho molto da dimostrare ma ancora tanto da imparare e sono sicura che sotto la guida di coach Micoli e di tutto lo staff riuscirò a migliorare per dare sempre il meglio di me. Tra qualche giorno cominceremo ad allenarci per imporre il nostro gioco nel campionato di serie A2, con obiettivi ben precisi ma con la volontà di migliorare sempre le nostre prestazioni. Prestissimo sarò ad Aragona e nonostante la distanza dalla mia famiglia sono sicura che mi sentirò subito a casa grazie all’affetto di tutti i tifosi e delle persone che avrò modo di conoscere. Non vedo l’ora di incontrarvi e di scoprire la bellezza della Sicilia”.

L’opposto Irene Zonta è originaria di Livorno classe 1996, alta ben 188 centimetri. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Hermaea Olbia (Serie A2). "Quando ho ricevuto la chiamata del presidente Nino Di Giacomo ho avuto conferma dell’ambizione e della passione che caratterizzano una società storica come Aragona. Ho sentito la sua forte fiducia in me e questo mi ha spinto ad accettare la sua proposta. Voglio ripagare la fiducia con il massimo impegno e determinazione, in modo che Aragona possa essere la sorpresa positiva del campionato di A2. In merito alla squadra penso che siamo il giusto mix di esperienza e gioventù, che sommati alla grande competenza di coach Micoli e alla professionalità dello staff, ci permetteranno di avere grandi margini di crescita. Mi aspetto una stagione ricca di soddisfazioni per tutta la società e per i tanti tifosi che vorranno sostenerci in questa nuova avventura”.

