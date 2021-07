Real Basket e Fortitudo Agrigento insieme per i giovani, partnership rinnovata

È arrivata la delibera della FIP Sicilia che ufficializza l’ammissione della Real Basket al campionato di Serie C Silver per la stagione sportiva 2021-2022.

Il “via libera” della Federazione rappresenta il coronamento della strategia messa in atto dal presidente Alessandro Bazan che, dopo il rinnovo della partnership con la Fortitudo Agrigento, imprime una svolta a tutto il movimento grazie alla possibilità di partecipare ad un campionato senior in grado di dare stimoli e continuità alla formazione dei giovani atleti.

La collaborazione con il principale club cestistico agrigentino si innesta nell’ottica di creare sinergie utili a forgiare un vivaio di giocatori in grado di passare rapidamente alla prima squadra che – pur militando oggi in Serie B – negli anni di Lega Due si è distinta come una delle migliori società nel lanciare giovani.

“Oggi abbiamo terminato con le attività del settore giovanile e subito ci buttiamo a programmare la stagione prossima. Nonostante le molte difficoltà del periodo legate alla pandemia – dichiara Alessandro Bazan –­, non ci siamo mai fermati, e in un ottica di collaborazione sempre più stretta abbiamo rinnovato l’accordo di società satellite con la Fortitudo Moncada. In accordo con il Presidente Gabriele Moncada e il GM Cristian Mayer abbiamo ragionato sull’opportunità di avere una squadra senior dove poter fare crescere e dare minuti importanti a giovani che si avvicinano alla prima squadra a cui manca ancora un tantino per diventare protagonisti. Siamo sicuri che questa è la strada giusta da intraprendere e che passo dopo passo possiamo raggiungere dei buoni obiettivi. Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo e per questo voglio ringraziare a nome mio e a nome di tutti i collaboratori della Real Basket, Gabriele e Cristian per la fiducia che hanno riposto in noi”.

