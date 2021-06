Basket, la Fortitudo Agrigento si arrende in gara 5 e dice addio alla promozione

È finito sul più bello il sogno della Fortitudo Agrigento di conquistare la promozione in serie A2. In gara 5, i siciliani sono stati battuti dall'Umana San Giobbe Chiusi. La partita termina con il punteggio di 69 a 62 e dopo una splendida stagione la Fortitudo si arrende sul più bello. Una partita combattuta, punto su punto. Ad aprire le danze è stata una tripla di Andrea Saccaggi e poco dopo a punti va anche Giuseppe Cuffaro, ma Chiusi torna in partita e la ribalta chiudendo il primo periodo sul +1.

Anche secondo e terzo quarto sono molto equilibrati. Nell'ultima frazione, Veronesi, Grande e poi Saccaggi portano i suoi sul -1 la Fortitudo, ma è Raffaelli a dare il via alla promozione in A2 di Chiusi,

© Riproduzione riservata