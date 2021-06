Sciacca, riparte la nautica da diporto: tutto pronto per il campionato di Vela Latina

Barche a vela che arrivano a Sciacca da Malta, Francia e Germania sono le prime dopo la pandemia ad attraccare negli spazi dei pontili galleggianti del circolo nautico «Il Corallo» riservati al transito. E questo è avvenuto ieri a pochi giorni da un importante appuntamento per la città, il quindicesimo campionato italiano di Vela Latina che si svolgerà da mercoledì 17 a domenica 20 giugno.

«In questa bella domenica di sole e di mare – dice il presidente del circolo nautico “Il Corallo” di Sciacca, Francesco Galluzzo – abbiamo ospitato già le prime barche straniere e attendiamo adesso, da tutta Italia, le imbarcazioni a Vela Latina. Puntiamo molto su questa manifestazione che segnerà anche una ripresa della nautica. Poi contiamo di occupare, con le barche in transito, i 20 posti che riserviamo a queste imbarcazioni. C’è un grande risveglio della nautica da diporto e l’arrivo di queste barche a vela è un buon viatico per la stagione».

Sulle prospettive della nautica da diporto a Sciacca Galluzzo non ha dubbi: «Questo settore ha potenzialità enormi anche per quanto riguarda l’indotto con tantissime imprese che vi operano. Io spero che a livello locale e regionale vengano messe in campo quelle iniziative per favorire un ulteriore sviluppo».

