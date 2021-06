Seap Dalli Cardillo Aragona sfida Volley Vincenza nella finale per l'A2

Sarà l’Anthea Vicenza l’avversario della Seap Dalli Cardillo Aragona nella finale per la promozione in Serie A2. Ieri sera, al termine della partita di recupero della semifinale di ritorno, l’Albese ha nuovamente battuto 3-1 il Cremona ed ha centrato la qualificazione alla terza e ultima fase dei playoff, decretando di fatto la classifica avulsa per gli abbinamenti delle finali.

La Seap Dalli Cardillo Aragona si è classificata al quarto posto grazie alle due vittorie in semifinale contro il Catania, con 6 set vinti ed uno perso, totalizzando 173 punti contro i 142 subiti per un quoziente punti di 1,218. In virtù di questa ottima posizione, la formazione di coach Massimo Dagioni sfiderà il Vicenza, squadra nona classificata nella classifica avulsa che in semifinale ha vinto in casa contro il Volley Verona, al termine di un entusiasmante “golden set”, dopo aver ribaltato la sconfitta di gara 1 in trasferta. La partita di andata si giocherà al “Palagoldoni” di Vicenza sabato 19 giugno alle ore 20:30, il ritorno al palasport Pippo Nicosia di Agrigento sabato 26 giungo alle ore 18.

Le date delle gare di finale hanno subito lo slittamento di una settimana a causa del posticipo infrasettimanale della partita Albese – Cremona, rinvio del match chiesto da quest’ultima formazione perché alcuni propri tesserati sono stati contagiati dal covid. A stabilirlo è stata la Fipav per venire incontro, si legge in una nota, “alle non poche difficoltà logistiche per le squadre qualificate alle fasi finali, visto il poco tempo disponibile, in considerazione, anche, della situazione pandemica in atto”. Ecco il tabellone completo della terza fase, gli accoppiamenti delle finali:

Vivigas Arena Volley-Psa Olympia Genova

Tenaglia Altino-Nardi Volta Mantovana

Anthea Vicenza-Seap Dalli Cardillo Aragona

Lilliput Settimo Torinese-Battistelli Termoforgia Castelbellino

Acciaitubi Picco Lecco-Tecnoteam Albese

Igor Trecate-Ares Flv Cerignola

La classifica avulsa

1) Psa Olympia Genova 2-0 (6-0), (150-94 – 1,59 q.p.)

2) Ares Flv Cerignola 2-0 (6-0) (150-123 – 1,219 q.p.)

3) Battistelli Termoforgia Castelbellino 2-0 (6-1) (170-136 – 1,25 q.p.)

4) Seap Dalli Cardillo Aragona 2-0 (6-1) (173-142 – 1,218 q.p.)

5) Tenaglia Altino 2-0 (6-1) (172-151 -1,13 q.p.)

6) Tecnoteam Albese 2-0 (6-2) (191-162, 1,15 q.p.)

7) Acciaitubi Picco Lecco 1-1 (5-3, 1,66 q.s.) (170-149 - 1,14 q.p.)

8) Nardi Volta Mantovana 1-1 (5-3, 1,66 q.s.) (173-171 - 1,011 q.p.)

9) Anthea Vicenza 1-1 (4-3, q.s. 1,33) (167-157 – 1,063 q.p.)

10 Lilliput Settimo Torinese 1-1 (4-4, 1 q.s.) (182-186 - 0,978 q.p.)

11) Igor Trecate 1-1 (4-4, 1 q.s.) (186-182 – 1,021 q.p.)

12) Vivigas Arena Volley 1-1 (3-4, 0,75 q.s.) (157-167 – 0,94 q.p.)

