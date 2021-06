Volley, la Seap Dalli Cardillo Aragona in attesa di conoscere l'avversaria della fase finale

La Seap Dalli Cardillo Aragona è in attesa di conoscere l'avversaria della fase finale per la promozione in Serie A2 tra l’Albese Volley e l’Esperia Cremona.

Per decidere gli scontri delle finali playoff sarà stilata la classifica avulsa in base ai risultati delle partite delle semifinali. La Seap Dalli Cardillo Aragona è momentaneamente al quarto posto ma potrebbe retrocedere se l’Albese, che ha vinto gara 1, dovesse nuovamente battere Cremona.

In classifica al primo posto c'è il Genova, poi il Cerignola e terzo il Termoforgia, formazione della provincia di Ancona. Poi ecco l'Aragona.

© Riproduzione riservata