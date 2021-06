La Seap Cardillo si prepara per la gara di playoff: in palio la finale per la promozione in Serie A2

È tutto pronto in casa Seap Dalli Cardillo Aragona per la gara 2 della semifinale playoff di serie B1. Domani, sabato 5 giugno, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, con inizio alle ore 18, la squadra di coach Massimo Dagioni affronterà la Rizzotti Design Catania per cercare di conquistare la qualificazione alla finale per la promozione in Serie A2.

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha vinto il derby di andata per 3-1 ed ha conquistato tre punti. Alle biancazzurre, dunque, basterà anche un solo punto per ottenere il pass qualificazione. Le etnee, invece, sono obbligate a vincere 3 a zero oppure 3 a 1 per giocarsi la qualificazione nell’ulteriore set di spareggio. Capitan Moneta e compagne sono concentratissime, hanno lavorato benissimo in settimana e puntano senza mezzi termini alla conquista dell’intera posta in palio, importantissima per conquistare anche la migliore posizione possibile nella classifica avulsa delle migliori 10 squadre qualificate alla finale, che verrà stilata al termine dei risultati delle gare di ritorno delle semifinali.

Alle 10 squadre qualificate, si aggiungeranno le due migliori perdenti. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona, all’indirizzo “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube” a partire dalle ore 17:45, con un ampio pre-partita dalle ore 17 con immagini e interviste da bordo campo. Le parole della palleggiatrice e vice capitano Valeria Caracuta alla vigilia del match:

“Mi aspetto una gara simile al match di andata. Sarà un’altra partita combattuta, molto intensa a livello fisico, ma anche a livello mentale. La differenza la faranno i piccoli dettagli. Sarà importantissimo mantenere un livello di attenzione altissimo. Il morale della squadra è alto, la vittoria sul campo del Catania ci ha dato ulteriore certezza delle nostre potenzialità. Ma in queste gare di playoff nulla è scontato. Bisogna azzerare tutto, ripartire come se non avessimo giocato la partita di andata e affrontare il Catania, in casa nostra, come se dovessimo giocare una finale e conquistare i tre punti”.

Anche capitan Moneta ha parlato prima del derby con Catania. “Contro Catania servirà un’altra partita importante: grinta, determinazione e la voglia di andare a prenderci la finale non devono mancare. Lo spirito di gruppo visto a Catania deve esserci anche al PalaNicosia, perché potrebbe fare la differenza nel match di ritorno. Siamo state brave a Catania, ma non basta. Bisogna ripeterci in casa e alzare tantissimo l’asticella della concentrazione. Catania verrà da noi per cercare l’impresa e saranno molto agguerrite. Dobbiamo imporre il nostro gioco e prenderci la finale, che ci ripaga dei tantissimi sacrifici fatti durante questa interminabile stagione”.

© Riproduzione riservata