Seap Dalli Cardillo Aragona verso i play off, pronta al test macht contro Rizzotti Design Catania

La Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona continua la sua preparazione alla fase più importante della stagione: il primo turno dei play off per la promozione in Serie A2. Le biancazzurre si allenano da tempo per l’incontro decisivo contro la Zero5 Deco Domus Castellana Noci, previsto per il 16 maggio prossimo. Intanto il primo maggio scenderanno in campo contro la Rizzotti Design Catania per un test match in vista dei play off.

Cresce l’attesa per la gara di andata che vedrà la Seap Dalli Cardillo Aragona giocarsi la promozione in serie A2 contro la Zero5 Domus Castellana Noci a Castellana Grotte, il prossimo 16 maggio. Il match di ritorno, invece, si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento sabato 22 maggio.

Sta per terminare un’altra intensa settimana di allenamenti sotto la guida di coach Massimo Dagioni. Da giorni, infatti, la squadra alterna le sedute in sala pesi e quelle di tecnica sul campo del “PalaNicosia”. Programmate anche prove tecnico-agonistiche nel rettangolo di gioco con un nuovo allenamento congiunto contro la Rizzotti Design Catania, formazione anch’essa qualificata per gli spareggi promozione e prossima avversaria dell’Arzano.

Il test amichevole si disputerà sabato 1 maggio, alle ore 17, alla palestra “Sporting Center” di Sant’Agata Li Battiati, nel Catanese.

