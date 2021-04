Agrigento, allenamento congiunto Seap Dalli Cardillo Aragona – Rizzotti Design Catania

La Seap Dalli Cardillo Aragona scalda i muscoli in vista dei play off per la promozione in A2, che prenderanno il via il 15-16 maggio. Per l'occasione la squadra guidata da capitan Moneta, sosterrà un allenamento congiunto con la Rizzotti Design Catania.

La sfida informale si disputerà a porte chiuse sabato 17 aprile al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. La Rizzotti Design Catania si è qualificata ai play off centrando un ottimo terzo posto. Con questo allenamento congiunto, il coach Massimo Dagioni potrà misurare la condizione della squadra, che dopo aver vinto il girone E2 del mini campionato di Serie B1, attende ancora di conoscere l’avversario del primo turno degli spareggi per il salto in A2.

L'incontro inizierà alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Seap Dalli Cardillo Aragona all’indirizzo “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube”.

