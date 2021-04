Regionali di pattinaggio, gli agrigentini si fanno onore nella gara di Solarino

L’ultima gara valida per il campionato regionale di pattinaggio su strada, si è conclusa a Solarino, in provincia di Siracusa. Ben 12 le società siciliane che hanno dato vita alla competizione con oltre 160 atleti partecipanti. Tre sono state le società agrigentine presenti, due della Città dei Templi, Polisportiva Acis e Sc Akragas e una di Favara, l’Asd Grifoni Concordia.

Quest’ultima è riuscita a mandare sul secondo gradino del podio ben tre tesserati oltre ad ottenere vari altri piazzamenti di notevole prestigio. Nella categoria Senior femminile il secondo posto è stato conquistato da Marzia Volpe, nella categoria Senior allieve da Simona Vaccaro.

Tra i maschi ottimo secondo posto per Luigi Gioia nella gara sui 50 sprint. Tra i giovani atleti che si sono distinti vanno ricordati Clelia Arnone categoria Ragazze e Serena Arnone che è rientrata dopo un fastidioso infortunio al piede. Bene anche alla loro prima gara regionale Giorgia Infurna ed Elide Micciché. La Polisportiva Acis si è distinta nella categoria Ragazzi con Flavio Turano e Christian Greco, conquistando due podi nella categoria Giovanissimi con l’atleta Martina Greco. Salgono sulla pedana anche due giovani atleti della Sc Akragas.

Nella categoria Ragazzi 12 il secondo posto è stato appannaggio di Giorgio Graceffa mentre nella categoria Esordienti femminile ha agguantato il podio Cleide Neri. I prossimi appuntamenti dei campionati regionali di pattinaggio non saranno più su strada ma su pista. Ancora non sono stati definiti i circuiti e le date a causa della pandemia e di alcuni impianti non ritenuti agibili. Soddisfatti i due tecnici Lillo Mantese e Pasquale Arnone.

