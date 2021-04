Fortitudo Agrigento battuta da Rieti, svanisce il sogno della finale di Coppa Italia

Svanisce il sogno della finale di Coppa Italia per la Fortitudo Agrigento, battuta da una Rieti agguerrita. La squadra di Ndoja vince e si impone con un punteggio di 77 a 63.

Rieti, al pronti via, ha un altro passo. Loschi e Traini combinano bene e trovano canestri che mettono in difficoltà Agrigento. Coach Catalani invoca la reazione e Grande prova a scuotere i suoi. Nel secondo periodo Agrigento sale in cattedra e trova un parziale che fa ben sperare. I biancazzurri ci credono e mettono sul parquet un parziale di 21-8. Agrigento è in partita ma Rieti non sta a guardare. Aggancia il pareggio Saccaggi, ma dura davvero poco. Il secondo quarto chiude ancora avanti Rieti: 39-37.

Nel terzo quarto i biancazzurro invocano Grande e Veronesi, ma Loschi trova ancora punti. I padroni di casa trovano triple e Agrigento alza i muscoli con Costi ed ancora Chiarastella. Rieti non perde ritmo e chiude avanti anche il terzo quarto. Il capitano viene "rallentato" dai falli, quattro per lui.

Nell'ultimo quarto coach Catalani incoraggia i suoi: Grande palla in mano trova punti buoni. Ndoja fa a sportellate con Peterson, ed biancazzurri provano a riaprirla. Suggerimento di Grande per Veronesi: tripla. Rieti non ci sta, Loschi trova canestri e vince la partita. I padroni di casa staccano il pass per la finale. Agrigento a testa viene eliminata dalla competizione più che mai ambiziosa.

Real Sebastiani Rieti - Moncada Energy Group Agrigento 77-63 (29-16, 10-21, 23-14, 15-12) Real Sebastiani Rieti: Traini 22 (5/7, 2/4), Loschi 19 (2/5, 5/11), Ndoja 19 (5/9, 3/5), Cena 8 (3/6, 0/1), Paci 4 (2/3, 0/0), Basile 3 (0/2, 1/2), Di pizzo 2 (1/1, 0/0), Drigo 0 (0/0, 0/2), Provenzani 0 (0/0, 0/0), Visentin 0 (0/0, 0/0)All Righetti Tiri liberi: 8 / 8 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Paolo Paci 8) - Assist: 18 (Andrea Traini 5) Moncada Energy Group Agrigento: Grande 19 (6/10, 2/4), Veronesi 10 (2/5, 2/6), Rotondo 10 (5/9, 0/0), Saccaggi 9 (3/7, 1/6), Albano Chiarastella 9 (3/4, 1/2), Costi 4 (2/4, 0/2), Peterson 2 (1/1, 0/0), Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Tartaglia A. 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Indelicato 0 (0/0, 0/0) All Catalani Tiri liberi: 1 / 3 - Rimbalzi: 28 10 + 18 (Albano Chiarastella 8) - Assist: 13 (Alessandro Grande 4)

© Riproduzione riservata