Basket, Agrigento vola in semifinale di Coppa Italia

Agrigento soffre ma vince il quarto di finale contro Cividale per 64-69 conquistando la semifinale delle Final Eight di B di Coppa Italia in corso a Cervia. La squadra di coach Catalani, che porta in doppia cifra 4 uomini (Veronesi 16 punti, Chiarastella 14, Saccaggi e Costi 12) affronterà questo pomeriggio, alle 15.15, Rieti dopo aver portato a casa una gara non bella, ma molto intensa.

