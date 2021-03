Basket, tour de force per la Fortitudo Agrigento: tre partite in 7 giorni

Tre partite in sette giorni, di cui due trasferte: inizia domenica il tour del force per la Fortitudo Agrigento, nel campionato di serie A2 dibasket. Archiviata la prima parte del campionato al vertice del girone B1, con una striscia di dieci vittorie consecutive e con l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia, dal 21 marzo scatta la fase 2 del campionato di B di pallacanestro.

Si tratta di otto partite dove ogni squadra incrocia, in gara secca, ognuna delle squadre dell’altro sotto girone (A1 con A2, B1 con B2, C1 con C2, D1 con D2) e al termine del quale verranno definite quattro classifiche uniche con le griglie playoff/playout e le retrocessioni dirette.

I biancazzurri debuttano, questa domenica, sul parquet del PalaMagni di Fiorenzuola D’Arda; il 24 marzo in casa contro la Ferraroni Cremona, poi il 28 nuova trasferta a Vigevano. Nel week-end di Pasqua dal 2 al 4 aprile ci sarà la pausa per la disputa della Coppa Italia e il campionato riprende l’11 aprile, in casa, contro Olginate. Il 17 aprile a Piacenza contro la Bakery, poi nuovo turno infrasettimanale il 21 marzo, in casa, contro Pavia e il 24 ultima trasferta a Piadena; si chiude il 2 maggio, al PalaMoncada, contro la Coelsanus Varese.

