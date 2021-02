La Seap Aragona prepara la prima giornata di ritorno: sabato derby contro la Rizzotti Design Catania

La Seap Dalli Cardillo Aragona al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato. Sabato 27 febbraio, capitan Moneta e compagne saranno di scena a Sant’Agata Li Battiati, nel catanese, per affrontare la Rizzotti Design Catania. Il derby siciliano è valido per la sesta giornata, la prima di ritorno, del campionato nazionale di Serie B1, girone “E2”.

Il match si disputerà presso lo “Sporting Center” di Sant’Agata Li Battiati e sarà diretto dal primo arbitro Giovanni Rizzica di Lamezia Terme e dal secondo arbitro Martina Scavelli di Catanzaro. Le biancazzurre sono reduci dalla vittoria casalinga al tie-break contro la Volley Reghion Reggio Calabria, mentre il sestetto catanese, sabato scorso, è stato sconfitto in casa dall’Akademia Sant’Anna Messina per tre a zero.

Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 8 punti, ma la Seap Dalli Cardillo Aragona deve ancora recuperare una gara sul campo dell’Amando Volley Santa Teresa di Riva. La partita di andata si concluse con il punteggio di 3 a zero per la formazione di coach Massimo Dagioni. La Rizzotti Design Catania ha finora ottenuto 3 vittorie e due sconfitte.

L’allenatore della Seap Dalli Cardillo Aragona, Massimo Dagioni, non potrà ancora disporre della palleggiatrice Martina Baruffi e della schiacciatrice Giorgia Silotto, entrambe reduci da infortuni differenti e prossime al rientro in gruppo. La squadra aragonese si avvicinerà alla partita di sabato alternando specifici lavori in sala pesi al mattina ed esercizi tecnico-tattici al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento nel pomeriggio.

