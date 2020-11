Fortitudo Agrigento, non ci sono abbastanza giocatori: salta le Final Eight

La Fortitudo Agrigento non potrà partecipare alle Final Eight di Supercoppa LNP 2020 Old Wild West di Serie B. Lo comunica la stessa società con una nota dichiarando che "con grande rammarico non prenderà parte alle Final Eight di Supercoppa LNP 2020 Old Wild West di Serie B. Il team, dunque, non partirà alla volta di Cento. A causa di diversi giocatori indisponibili, la Fortitudo Agrigento, non raggiunge il requisito minimo per partecipare alla prestigiosa competizione".

