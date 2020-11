Calcio a 5: Canicattì al tappeto, Palermo più cinico

Prima sconfitta nel campionato di serie B per il Canicattì 5 allenato da mister Peppe Castiglione. Il torneo nazionale sta proseguendo a differenza degli altri tornei che sono stati sospesi per decreto. Dopo aver vinto con il Lamezia i biancorossi sono stati battuti, tra le mura amiche dal Città di Palermo che ha saputo sfruttare tutte le occasioni favorevoli. Risultato finale di 7 a 4 per gli ospiti.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata