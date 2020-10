Seap Dalli Cardillo Aragona, domani allenamento congiunto con l'Ardesns Comiso

Nuovo allenamento congiunto per la Seap Dalli Cardillo Aragona che prepara l’esordio nel campionato di serie B1, posticipato dalla FIPAV al 21 novembre a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. La squadra di coach Massimo Dagioni domani, sabato 31 ottobre, ospiterà l’Agriacono FreeCom ADSL Ardens Comiso, formazione che milita nel campionato di Serie B2. Il test amichevole è in programma alle ore 17:30 al palasport Pippo Nicosia, rigorosamente a porte chiuse.

L’allenamento congiunto sarà comunque trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Società Pallavolo Aragona. Un altro importante test per le biancoazzurre che servirà principalmente per affinare l’intesa tra i reparti, provare gli schemi di gioco e nuove soluzioni tattiche, e per migliorare ulteriormente la condizione fisica delle atlete.

In casa Seap Dalli Cardillo Aragona la preparazione atletica prosegue nel migliore dei modi, con due sedute al giorno. Hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo anche le schiacciatrici Elena Cappelli e Giorgia Silotto, dopo aver superato i rispettivi e differenti infortuni. Quello contro l’Ardens Comiso non sarà l’ultimo allenamento congiunto prima dell’esordio nel campionato di Serie B1, ma la Seap Dalli Cardillo Aragona sabato 7 novembre e sabato 14 novembre disputerà altre due amichevoli contro il Volley Terrasini, altra formazione che milita in B2 con ambizioni di primato.

