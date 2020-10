I tifosi dell'Akragas tornano allo stadio: "Pronti a sostenerli"

I tifosi dell'Akragas, stando alle ultime disposizioni del governo in materia di contrasto della diffusione del coronavirus, potranno tornare allo stadio.

La quinta giornata del campionato di Eccellenza, potrebbe rappresentare la svolta per le società dilettantistiche. Contro la Sancataldese, l’Esseneto di Agrigento potrà dunque riaprire le porte ai tifosi. L’impianto agrigentino, uno dei migliori della categoria, potrà ospitare, come previsto dall’ultimo decreto del presidente del consiglio, il quindici percento del pubblico per il quale è omologato.

I tifosi che potranno accedere saranno 682. L’ok è arrivato nella tarda mattinata di ieri, il progetto presentato dalla società di Sonia Giordano, ha ricevuto il “benestare” da parte degli organi competenti e la macchina organizzativa è entrata immediatamente in funzione.

Le norme oggi in vigore impongono la chiusura della biglietteria dello stadio il giorno di svolgimento della partita e la prevendita dunque dovrà prevedere la prenotazione dei biglietti e la conseguente pre-assegnazione del posto. I tifosi potranno acquistare i tagliandi fino alle 18,00 di oggi presso la segreteria dello stadio Esseneto oppure presso il “Caffè dei Fiori” sito al Villaggio Mosè.

