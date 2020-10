Seap Dalli Cardillo Aragona, continua la preparazione: sabato amichevole a Terrasini

Prosegue senza particolari intoppi la preparazione atletica della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona che tra poco meno di un mese farà il suo esordio nel campionato di Serie B1, in trasferta, contro la Sanitaria Sicom Messina dell’ex Ambra Composto.

La partita è in calendario sabato 7 novembre, alle ore 17, al “Palatracuzzi”. La squadra, agli ordini dell’allenatore Massimo Dagioni e del suo staff, continua ad allenarsi due volte al giorno; in sala pesi al mattino, mentre nel pomeriggio atletica e tattica al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento.

Lunedì scorso si è aggregata al gruppo anche la schiacciatrice Allison Beltrame, ultimo e importante colpo di mercato del Presidente Nino Di Giacomo. Sabato 10 ottobre, la Seap Dalli Cardillo Aragona giocherà la seconda amichevole della stagione nuovamente contro il Volley Terrasini delle ex biancazzurre Valentina Biccheri e Camilla Macedo, formazione che milita nel campionato di Serie B2 con ambizioni di primato. Il test match è in programma a Terrasini alle ore 17:30.

Un’altra ottima occasione per testate il livello di preparazione e continuare ad affinare gli schemi così da essere pronti per l’inizio del campionato. L’esperta centrale Elisa Manzano, una delle sei atlete riconfermate dalla scorsa stagione dichiara: “Ci stiamo allenando benissimo e non vediamo l’ora di iniziare il campionato, dopo lo stop forzato della scorsa stagione causa covid-19. Il nostro obiettivo è quello di vincere tutto quello che è possibile e fare bella figura davanti al nostro pubblico, quando ovviamente sarà possibile rivederlo sugli spalti".

© Riproduzione riservata