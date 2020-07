Fortitudo Agrigento, rinnovo per il bresciano Veronesi

La Fortitudo Agrigento e Giovanni Veronesi ancora insieme. Il 22enne bresciano, anche per la prossima stagione si vestirà di biancazzurro.

Veronesi, arrivato a stagione in corso, ha disputato dieci gare. "Per me è un grande onore tornare a giocare nel palazzetto dove l’anno scorso mi è stata data la possibilità di esordire in serie A2 - ha detto -. E’ un ambiente fantastico in cui sono sicuro che potrò migliorare e dare un bel contributo alla squadra. Non vedo l’ora di ritornare al PalaMoncada"

