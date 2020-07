Seap Dalli Cardillo Aragona, confermato il tecnico Massimo Dagioni

È stato riconfermato alla Seap Dalli Cardillo Aragona il coach Massimo Dagioni. Nato a Roma nel 1966, Dagioni è un tecnico con una grande esperienza alle spalle: vanta la vittoria dello scudetto in Tunisia e della Coppa nazionale con lo Sfax.

"Ripartiamo insieme con la Seap Dalli Cardillo Aragona e sono molto carico e motivato; il Covid ci ha tolto un finale di stagione che si preannunciava importante, ma è ora di guardare avanti; ho sentito subito grande sintonia con tutto l’ambiente e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in campo con le ragazze”.

Al posto di Lorenzo Barbieri, arriva il neo preparatore atletico e vice allenatore Danilo Turchi che, seppur giovanissimo, vanta un curriculum importante. “Quando si crea l'opportunità di entrare a far parte di un contesto ambizioso come quello di Aragona, è quasi impossibile dire di no, in particolar modo se hai anche l'occasione di collaborare con un tecnico del calibro di Massimo Dagioni. Torno molto volentieri in Sicilia, una terra che a livello pallavolistico mi ha regalato grandi soddisfazioni. Per questa stagione ho grandi aspettative, sia personali che professionali: non vedo l'ora di mettermi in gioco”. Tra le altre conferme c'è Damiano Romano, scoutman della società biancoazzurra, originario di Catania.

