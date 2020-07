La Fortitudo Moncada ingaggia il play Alessandro Grande

Clamoroso colpo di scena in casa Fortitudo. Devis Cagnardi si è svincolato accordandosi con il Blu Basket Treviglio. A innescare il valzer delle panchine è stata, a sua volta, la decisione di Adriano Vertemati, tecnico dei lombardi, di andare al Bayern Monaco.

Nel ringraziare la famiglia Moncada per avergli dato la possibilità di cogliere l’opportunità, Cagnardi dice: «È stato tutto molto rapido in virtù della situazione che si era creata. Ringrazio Christian Mayer per l’appoggio che non mi ha fatto mai mancare. Abbraccio il mio staff che tanto duramente ha lavorato per assecondare ogni mia richiesta e saluto la società in tutte le sue componenti».

L'articolo di Domenico Vecchio nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE