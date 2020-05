Basket, Moncada: "La Fortitudo Agrigento ripartirà da serie minore"

La Fortitudo Agrigento ripartirà nella prossima stagione dalle serie minori. Lo ha annunciato in una nota Salvatore Moncada, pronto a dimettersi da presidente del club che fino allo stop per la pandemia di Covid-19 militava in Serie A2.

La scelta è dettata da motivi economici ma anche "di vita". "Ho deciso di iscrivere la squadra nel prossimo campionato in una serie minore - spiega Moncada - compatibile con le risorse che il territorio riesce a generare. Io contribuirò sempre con una grande sponsorizzazione, 250.000 di euro, e mi dimetterò: resterò come presidente onorario della società, ed a rappresentarmi ci sarà uno dei miei figli, che amano tanto questo sport".

Il patron della società siciliana sarebbe comunque felice di mantenere la categoria: "La squadra è un bene della città se qualcuno ritiene che la città ha risorse da potere dedicare, per mantenere la squadra in serie A2, la società non ha problemi da qui al 15 giugno ad accogliere finanziatori o sponsor; in caso contrario la via è già stata disegnata".

