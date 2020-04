Il presidente della Figc: "Fatevi trovare pronti"

«Fatevi trovare pronti per riprendere quello che abbiamo lasciato in sospeso». Il presidente della delegazione provinciale Figc di Agrigento, Angelo Caramanno, esce allo scoperto ed in una lettera inviata a tutte le società di calcio agrigentine, lascia intendere che le attività proseguiranno dopo la fase del Lockdown.

«In un periodo così delicato, con la gente chiusa nella propria abitazione - scrive Caramanno - viviamo bella speranza che le persone qualificate possano al più presto trovare le giuste soluzioni, affinché questo possa essere debellato e restituire ad ognuno di noi quella libertà, che ci permette di ritornare a svolgere liberamente le proprie attività. Mi rivolgo a tutti gli attori protagonisti del nostro calcio (dirigenti, allenatori, calciatori-calciatrici, arbitri e tifosi) pregandoli di farsi trovare pronti, per riprendere da dove ci siamo fermati, consapevoli che troveremo molte difficoltà e che ci vorrà tanta tenacia e volontà. Ingredienti, questi che non mancano nel nostro settore, con la consapevolezza, che fortunatamente siamo guidati da splendide persone molto competenti, che troveranno tutte quelle soluzioni utili che ci permetteranno di mettere in movimento il nostro meraviglioso giocattolo».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

