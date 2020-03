Licata, la sfida mondiale di Gloria: «Farò di tutto per vincere»

Si avvicina il gran giorno: la finale mondiale di kick boxing che vedrà protagonista la licatese Gloria Peritore. Domani, la campionessa salirà sul ring del Saitama Super Arena di Tokyo per affrontare Kana Morimoto, una delle atlete di questa disciplina più forti al mondo.

Peritore, tra l'altro, sarà la prima donna italiana a partecipare al circuito K - 1 World GP (K - Festa). «Ci siamo - scrive Gloria Peritore sui social -. Anche oggi colazione, pranzo e cena super light come da due mesi a questa parte. Non lasciamo niente al caso, ormai il grande giorno è vicino. Speriamo, in questi giorni poco felici di riuscire a risollevare un po' il morale con una bella vittoria a Tokyo. L'avversaria è la favorita dal pubblico in casa, ma lei non sa che voi siete tutti con me anche in lontananza, ora più che mai. Forza Italia, continuiamo a combattere come possiamo».

Ieri si è svolto un allenamento aperto al pubblico. «Onorata di essere qui - ha aggiunto la campionessa licatese - per fare quello che amo di più».

