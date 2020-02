Fase finale di Coppa Italia, nel gruppo c'è Agrigento

A Roma è stata presentata la fase finale della Coppa Italia che si disputerà a Ravenna dal 6 all'8 marzo e che vede tra le finaliste la MRinnovabili Agrigento. A rappresentare la Fortitudo il direttore sportivo Cristian Mayer: «Siamo veramente felici di esserci - ha detto il dirigente - dopotutto siamo un po' gli abitué della Coppa Italia, perché è la quarta volta in dieci edizioni che siamo nella fase finale».

Mayer ha poi avuto modo di sottolineare come la sua squadra stia rispondendo bene in questa stagione. La formazione allenata dal capo allenatore Devis Cagnardi ha già centrato due degli obiettivi stagionali. Piazzamento alla fase finale della Coppa Nazionale e salvezza raggiunta con largo anticipo. Adesso è proiettata al vero obiettivo della stagione, ovvero centrare la post season. Mancano tre giornate alla fine della stagione regolare ed Agrigento, attualmente terza in classifica, è ad un passo da centrare anche questo importante obiettivo.

La fase della Coppa si terrà in Emilia Romagna. La società OraSì Basket Ravenna, organizzatrice della manifestazione, sarà anche impegnata nella competizione e giocherà il quarto di finale contro la Junior Casale Monferrato venerdì 6 marzo alle 20.45 al Pala De Andrè.

