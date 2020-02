Basket, la Fortitudo Agrigento perde il passo a Rieti

Si ferma al PalaSojourner di Rieti la rincorsa di Agrigento ai vertici della classifica del girone Ovest del campionato di A-2 di basket. La Mrinnovabili, nonostante una gara caparbia deve arrendersi solamente nel finale ad un Vildera Mvp ed un Filoni match winner.

Rieti incerottata senza Fumagalli e con Stefanelli presente solo a referto, Agrigento parte invece con James dalla panchina.

Il primo quarto della formazione di Cagnardi rasenta la perfezione. Siciliani sempre in controllo, sempre presenti a rimbalzo, attaccando alla perfezione il canestro della Zeus. La difesa su Cannon, ex della Fortitudo, fa il resto, e grazie ad un Chiarastellla sentenza dall'arco ed un Pepe presente, Agrigento scava il primo solco. I siciliani, infatti, sfruttano l'extra possesso e trova una tripla ad opera di De Nicolao. Palla nelle mani di Pepe, passaggio per Veronesi ma il giocatore trova il ferro.

Agrigento si perde l'ex Cannon, l'americano prova la tripla e non sbaglia. James recupera un pallone, d'astuzia serve Chiarastella che firma la prima mini fuga di Agrigento 25-33. Ma Rieti non resta a guardare e reagisce attaccandosi alla verve di Raffa (saranno 15 a fine secondo quarto) restando attaccata alla partita. Chiarastella però è un fattore e guida i suoi al primo allungo( +8), rispedito prontamente al mittente dalla tripla di Pastore e dal canestro allo scadere di Raffa che fissa lo score sul 37 a 35 all'intervallo.

Alla fine termina 84 a 76, si interrompe a due la striscia di successi consecutivi per la formazione di Cagnardi. Dopo due vittorie consecutive, la Fortitudo si trova sconfitta, domenica prossima al PalaMoncada arriverà Napoli.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE