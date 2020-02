Cagnardi elogia la Fortitudo: "Siamo una squadra vera"

Finale di stagione esaltante per Agrigento. La squadra di coach Cagnardi ha più di un motivo per sorridere. Al PalaMoncada non si passa. Domenica scorsa nella sfida contro Roma la MRinnovabili ha incassato la 15/a vittoria stagionale, mantiene l'imbattibilità casalinga che ormai dura da più di tre mesi (11 vinte su 12) e guarda, in questo finale di stagione regolare, quasi tutti gli avversari dall'alto.

Restano da giocare le ultime tre partite. Due in trasferta e una in casa. Domenica a Rieti, poi Napoli al PalaMoncada, quindi si chiude a Tortona. Nel mezzo, la final eight di Coppa di Lega, in programma 6, 7 e 8 marzo a Ravenna. Insomma, la MRinnovabili in corsa su tutti i fronti ma non ditelo a Cagnardi, perché al coach non piace esaltarsi. «Dobbiamo continuare a ragionare di giornata in giornata - dice - anche contro Roma abbiamo dimostrato di essere squadra vera, di saper sopperire alle assenze, non era facile rinunciare a James, ma dobbiamo continuare a restare con i piedi per terra, gestire le energie e lavorare in modo equilibrato».

